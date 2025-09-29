Amici 25 le pagelle della puntata di domenica 28 settembre | Riccardo ed Emiliano incantano tutti

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle della prima puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici 25 le pagelle della puntata di domenica 28 settembre riccardo ed emiliano incantano tutti

© Comingsoon.it - Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 28 settembre: Riccardo ed Emiliano incantano tutti

In questa notizia si parla di: amici - pagelle

amici 25 pagelle puntataAmici 25, le pagelle della puntata di domenica 28 settembre: Riccardo ed Emiliano incantano tutti - Scopritelo nelle pagelle della prima puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi! Scrive comingsoon.it

amici 25 pagelle puntataAmici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8) - Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, domenica 28 settembre 2025: ecco come è andata ... Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Pagelle Puntata