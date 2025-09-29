Hanno deciso di mettersi in gioco nella venticinquesima edizione di Amici, partita ieri pomeriggio su Canale 5, ma alcuni di loro hanno già delle esperienze televisive pregresse e collaborazioni anche importanti alle spalle. Il talent show condotto da Maria De Filippi sarà per loro la giusta occasione per emergere? Ecco di chi stiamo parlando. Michelle Cavallaro. © Witty Tv L’allieva che salta maggiormente all’occhio è la cantante Michelle Cavallaro. Classe 2003, la ragazza ha partecipato a 14 anni alla seconda edizione de Il Collegio, andata in onda nel 2017. Dopo l’esperienza nel docureality di Rai 2, Michelle ha scritto un libro e tentato la strada da influencer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 25, ecco dove abbiamo già visto i nuovi allievi