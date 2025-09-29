Amici 25 Daytime | a che ora inizia e finisce oggi dove rivederli

Dal lunedì al venerdì, ogni pomeriggio, il pubblico di Canale 5 ha modo di seguire il Daytime di Amici di Maria De Filippi. ‘Queen Mary’ porta sul piccolo schermo la 25esima edizione del talent show che tanto appassiona i telespettatori in Italia. Tutto ha preso inizio con la prima puntata di domenica 28 settembre 2025. E mentre i pomeridiani continueranno ad andare in onda nel primo pomeriggio di domenica, nel corso della settimana il pubblico ha modo di seguire i vari aggiornamenti e ciò che accade nella Casetta ai giovani allievi ogni giorno. Ma a che ora? Ecco gli orari scelti da Mediaset. A che ora va in onda il Daytime di Amici 25 oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Amici 25 Daytime: a che ora inizia e finisce oggi, dove rivederli

In questa notizia si parla di: amici - daytime

Cambio orario per i daytime di amici e gf

I daytime di Amici e GF tornano ma cambiano orario

I daytime di Amici e Grande Fratello tornano ma cambiano orario su Canale 5

La classe di #Amici25 si è formata e adesso continuate a seguirci nel Daytime dal lunedì al venerdì alle 16.25 su Canale 5! Vi aspettiamo - X Vai su X

Riapre la scuola di Amici: Maria De Filippi accoglie i nuovi talenti, tra ritorni e ospiti speciali. Da FQmagazine.it - facebook.com Vai su Facebook

Quando inizia Amici 2025 e quando sono le registrazioni - La prima puntata domenicale va in onda domenica 28 settembre dalle 14 su Canale 5. msn.com scrive

Amici 25: quando inizia, professori, concorrenti, cast e anticipazioni - Il meccanismo, a grandi linee, sarà quello già noto: una prima fase del pomeridiano, con i professori (3 di canto e 3 di ballo) a cui verranno affidati gli allievi. Scrive today.it