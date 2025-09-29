Amici 25 dai cantanti ai ballerini | ecco chi sono gli allievi della nuova edizione

È andata in onda ieri pomeriggio, domenica 29 settembre, su Canale 5 la prima puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici in cui è stata formata la nuova classe del talent. 18 le maglie assegnate tra ballerini e cantanti. I professori di questa nuova edizione - Alessandra Celentano, Veronica Peparini (che fa il suo ritorno nella scuola) ed Emmanuel Lo per il ballo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno assegnato i banchi, scegliendo i ragazzi da portare nel proprio team. Per l’occasione, tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo sono arrivati in studio con una scatola contenente le maglie da assegnare ai nuovi allievi: Stash, Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari, Giuseppe Giofrè e Simona Ventura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Amici 25, dai cantanti ai ballerini: ecco chi sono gli allievi della nuova edizione

