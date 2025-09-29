America' s Cup le istituzioni ai cittadini | Bagnoli rinascerà

Mancano due anni all'America's Cup nel Golfo di Napoli ma la manifestazione divide i fan dai detrattori. Se da un lato le istituzioni, seguite da un pezzo di cittadinanza, la presentano come il punto di svolta nella storia di Bagnoli e, in parte, della città; dall'altro c'è chi tema possa essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argo Challenge e Yacht Club Gaeta puntano all'America's Cup, oltre la disabilità - Un inedito progetto e un obiettivo ambizioso: partecipare alla prossima Coppa America con un team velico internazionale composto da atleti e atlete con disabilità fisiche. Come scrive milanofinanza.it

america s cup istituzioniAmerica’s Cup arriva a Napoli - La città partenopea, scelta per ospitare la 38esima edizione dell'America's Cup nel 2027, è chiamata ad affrontare sfide e investimenti. Si legge su fortuneita.com

