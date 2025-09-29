Amelia sullo Scudetto perso col Milan | Avevamo 10 punti sulla Juventus e buttammo via il campionato Il gol di Muntari è stata l’ingiustizia più grande subita in carriera! Poi svela cosa successe tra Allegri e Ibrahimovic
Amelia ha raccontato lo Scudetto perso nel 20112012 con il suo Milan contro la Juventus, tornando a parlare del famoso gol di Muntari. Marco Amelia, ex portiere campione del mondo e ora allenatore del Sondrio in Serie D, si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto sullo Scudetto perso nel 20112012 con il suo Milan contro la Juventus, tornando a parlare del famoso gol di Muntari. IL MONDIALE 2006 – «Non ho giocato ma mi sono allenato più degli altri, è stata una faticaccia. Ero giovane ma ho cercato di dare supporto, condividendo tanto con Gigi Riva. Angelo è stato ancora più utile e in campo per me resta un modello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: amelia - scudetto
Amelia: "La lite Allegri-Ibra costò lo scudetto al Milan. Il mio gol e subito dopo il terrore in aereo"
Marco Amelia: «La lite tra Allegri e Ibrahimovic è costata lo scudetto al Milan. Ho un rimpianto in carriera: non essere tornato alla Roma. Mourinho mi ha salvato dal disgusto per il calcio»
Trofeo @karhuofficial Memorial Paolo Gazzani. @lollo_elia_ 2.4 supera @fede.puglie 2.4 64 61. @amelia Tornatore batte @_aurorabussi_ 46 75 63. @ - facebook.com Vai su Facebook
Amelia: "La lite Allegri-Ibra costò lo scudetto al Milan. Il mio gol e subito dopo il terrore in aereo" - L’ex portiere, ora allenatore in Serie D: "Segnai un gol in Europa ma al ritorno in aereo ho temuto di non poterlo raccontare. Da gazzetta.it
Marco Amelia: «La lite tra Allegri e Ibrahimovic è costata lo scudetto al Milan. Ho un rimpianto in carriera: non essere tornato alla Roma. Mourinho mi ha salvato dal ... - Le dichiarazioni del portiere Marco Amelia tra passato e presente Marco Amelia, ex portiere campione del mondo e ora allenatore del Sondrio in Serie D, si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta d ... Riporta calcionews24.com