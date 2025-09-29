Amelia | Dal battibecco tra Allegri e Ibrahimovic si è rotto qualcosa Il gol di Muntari …

L'ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato di un battibecco tra Ibrahimovic e Allegri durante la stagione 2011-2012. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Amelia: “Dal battibecco tra Allegri e Ibrahimovic si è rotto qualcosa. Il gol di Muntari …”

In questa notizia si parla di: amelia - battibecco

Marco Amelia: «La lite tra Allegri e Ibrahimovic è costata lo scudetto al Milan. Ho un rimpianto in carriera: non essere tornato alla Roma. Mourinho mi ha salvato dal ... - Le dichiarazioni del portiere Marco Amelia tra passato e presente Marco Amelia, ex portiere campione del mondo e ora allenatore del Sondrio in Serie D, si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta d ... calcionews24.com scrive

Amelia: "Non mi perdonerò mai il mancato ritorno a Roma". Poi parla dello scontro Allegri-Ibra - L'ex portiere Marco Amelia, oggi allenatore, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport ripercorrendo alcuni momenti topici della sua. Come scrive tuttomercatoweb.com