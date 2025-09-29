Ambulanza ‘bloccata’ da un pianoforte Rimosso lo strumento abbandonato in mezzo alla strada

Arezzo, 29 settembre 2025 – Chissà come ci è finito un pianoforte in mezzo a una strada. Forse è stato sbalzato giù da un furgone, più probabilmente sarà stato abbandonato. Quello che è certo è che nella serata del 28 settembre un’ambulanza della Croce bianca, durante un servizio all'altezza del sottopasso di via Arno ad Arezzo, si è trovata davanti questo pianoforte che bloccava il passaggio. Un oggetto ben visibile ma comunque un pericolo ‘ingombrante’ per chi si è trovato ad aggirarlo all’ultimo secondo. Tanto più perché la strada, a due sensi di marcia, si restringe in prossimità del sottopassaggio quindi non è certo raccomandabile azzardare un sorpasso per evitare l’ostacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

