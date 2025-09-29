Ambrosini | L’Inter gioca meglio di tutte Esposito mi intriga per un motivo
Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel programma Fuoriclasse in onda su DAZN dopo la sfida tra Milan e Napoli, è stato approfondito anche il tema legato all’ Inter, con una domanda che ha animato la discussione in studio: è quella nerazzurra la squadra che gioca il miglior calcio del campionato? Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha risposto con un’opinione positiva sul gioco dell’Inter, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu stia esprimendo un calcio di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ambrosini - inter
Ambrosini: «L’Inter è ancora la squadra da battere, il Mondiale è servito a Chivu. Sullo scudetto dico questo»
Ambrosini: «Lo spogliatoio dell’Inter è fatto di uomini, ecco cosa mi aspetto»
Ambrosini suggerisce: «Psg Inter come quest’altra finale. I giocatori devono tirare fuori qualcosa»
#Ambrosini: "L'Inter sta continuando il progetto tecnico, grazie a Esposito #Lautaro può rifiatare" - X Vai su X
Ambrosini: "Per me l'Inter è la squadra che gioca meglio in Serie A. Pio Esposito mi intriga moltissimo. E' lui la novità di questo campionato". - facebook.com Vai su Facebook
Ambrosini: “Esposito dovrà cominciare a concretizzare. Chivu sa il suo: si capisce da…” - L'ex giocatore ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, sulla prestazione dell'attaccante ma anche sul mister ... Si legge su msn.com
Inter, Ambrosini: “Sucic può insidiare i titolari. Barella ha abbassato prestazioni ma…” - Prima della gara contro il Sassuolo, l'ex giocatore rossonero ha parlato del momento dell'Inter di Cristian Chivu ... Come scrive msn.com