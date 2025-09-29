Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel programma Fuoriclasse in onda su DAZN dopo la sfida tra Milan e Napoli, è stato approfondito anche il tema legato all’ Inter, con una domanda che ha animato la discussione in studio: è quella nerazzurra la squadra che gioca il miglior calcio del campionato? Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha risposto con un’opinione positiva sul gioco dell’Inter, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu stia esprimendo un calcio di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ambrosini: «L’Inter gioca meglio di tutte, Esposito mi intriga per un motivo»