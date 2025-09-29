ambizioni globali dei prodotti culturali digitali cinesi al global digital trade expo

I videogiochi, la letteratura online e i drammi televisivi della Cina stanno conquistando il pubblico globale. Seguite Yu Jiaming di Xinhua al quarto Global Digital Trade Expo attualmente in corso per scoprire come questi prodotti culturali digitali stanno abbattendo barriere e raggiungendo il mercato mondiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma655792465579242025-09-28ambizioni-globali-dei-prodotti-culturali-digitali-cinesi-al-global-digital-trade-expo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

