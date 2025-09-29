Ambiente | UNESCO aggiunge 26 nuove riserve della biosfera incluse due in Cina

L’UNESCO ha designato 26 nuove riserve della biosfera in 21 Paesi, incluse due in Cina, portando a 785 siti in 142 Paesi la rete mondiale delle riserve della biosfera, ha annunciato ieri l’organizzazione. I nuovi siti cinesi sono la Riserva della biosfera di Daqingshan nella regione autonoma della Mongolia Interna e la Riserva della biosfera di Zhouzhi nella provincia dello Shaanxi. Estendendosi su quasi 3.900 chilometri quadrati nei monti centrali Yinshan, Daqingshan e’ il centro di biodiversita’ piu’ ricco della regione. La riserva ospita quasi 1.200 specie di piante superiori, 300 specie di vertebrati e 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

