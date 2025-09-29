Alzheimer | dalla prevenzione alle terapie innovative le novità che fanno guardare al futuro

L ’Alzheimer è la forma più comune di demenza e riguarda milioni di persone nel mondo. Colpisce soprattutto dopo i 60 anni, ma può insorgere anche prima. Riconoscere i sintomi iniziali, conoscere i fattori di rischio e adottare strategie di prevenzione può fare la differenza. Oggi la ricerca scientifica apre nuove prospettive di cura, con farmaci innovativi e tecniche di supporto che aiutano a rallentare la progressione della malattia. È vero che l’Alzheimer si potrà diagnosticare precocemente? X Che cos’è l’Alzheimer. La demenza di Alzheimer è caratterizzata da un progressivo deterioramento cognitivo che dura in media dai 10 ai 15 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

