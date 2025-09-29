Alza troppo il gomito in crociera 40enne prelevato a bordo dal personale sanitario e portato in ospedale

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Intervento del personale sanitario nella prima mattina di oggi al porto di Ancona. L’equipaggio della Croce Gialla, su richiesta effettuata dal personale della nave, attorno alle 7.30 ha prestato soccorso a un 40enne a bordo della Msc Aurelia, che aveva abusato di bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alza - troppo

L’ombra del caso Kimmel: Disney+ alza (troppo) i prezzi e gli abbonati tremano

Cerca Video su questo argomento: Alza Troppo Gomito Crociera