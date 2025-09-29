Altro colpo di scena sull' eredità Agnelli | scodellato il nuovo testamento A chi aveva lasciato il potere
La copia di un presunto nuovo testamento olografo di Gianni Agnelli è stata depositata oggi in tribunale a Torino. Il documento, risalente al 1998 e finora rimasto inedito, è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, nell'ambito della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Lo apprende l'Ansa a margine dell'udienza celebrata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre. Il documento Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il documento era finito agli atti dell'inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pm Mario Bendoni e Giulia Marchetti, che ipotizzava, a vario titolo, una presunta frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
