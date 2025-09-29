Per tutto il fine settimana, la Danimarca è stata nuovamente spettatrice impotente di fronte ai sorvoli di droni non identificati sopra le sue basi militari. La prima osservazione è stata registrata venerdì sopra la base aerea di Karup, la più grande base militare della Danimarca, con uno o due droni. La struttura ospita tra l'altro parti del Comando di Difesa Danese e dei tre comandi di difesa (il Comando dell'Aeronautica Militare, il Comando della Marina e il Comando dell'Esercito). Poi le osservazioni si sono moltiplicate sabato e ieri in diversi siti militari del paese. Il governo ha annunciato un divieto di sorvolo dei droni da oggi e fino a venerdì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Altri droni sulle basi militari della Danimarca. L'Ue prepara il “Muro anti droni”