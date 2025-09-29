alta tensione dopo le parole su gaza rissa sfiorata tra i manifestanti e il politico video

A Terni, città nota per la sua identità operaia e solidale, la vita politica locale ha preso una piega turbolenta come non accadeva da tempo. Il sindaco Stefano Bandecchi, noto per le sue posizioni controverse, ha suscitato indignazione con dichiarazioni rilasciate sui social riguardo al conflitto a Gaza. Le sue parole hanno innescato una protesta spontanea che ha visto cittadini e consiglieri comunali unirsi per esprimere il loro dissenso. Ben presto fuori dal consiglio comunale della città si è creato un momento di forte tensione tra il politico e la folla. Un episodio che ha messo in luce le fratture politiche e sociali della città, portando alla luce questioni più ampie riguardanti la libertà di espressione e il rispetto delle istituzioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

