Alpinista muore precipitando da 5mila metri per scattare un selfie | la scena finisce in un video
Un uomo di 31 anni dopo essere arrivato sul Monte Nama, in Cina, a oltre 5500 metri, ha deciso di lasciare i compagni di cordata per scattarsi un selfie. Quell'uomo ha perso l'equilibrio ed ha perso la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
