Alpinista muore precipitando da 5mila metri per scattare un selfie | la scena finisce in un video

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni dopo essere arrivato sul Monte Nama, in Cina, a oltre 5500 metri, ha deciso di lasciare i compagni di cordata per scattarsi un selfie. Quell'uomo ha perso l'equilibrio ed ha perso la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alpinista - muore

