Alluvione e nubifragio in Brianza Bcc a sostegno del territorio | fondi alle associazioni e finanziamenti agevolati
A seguito dell’alluvione che ha colpito duramente i comuni di Meda, Lentate sul Seveso e le aree limitrofe nella giornata di lunedì 22 settembre, la Bcc di Barlassina ha deciso di attivare due importanti misure straordinarie di sostegno economico. Si tratta di iniziative rivolte a privati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: alluvione - nubifragio
Alluvione all’Elba, Portoferraio in ginocchio: “Nubifragio devastante, peggio che a febbraio”
Alluvione, nessun risarcimento Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni causati dal nubifragio Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni cau - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Alluvione tra Milano e Brianza, esondazioni su Lombardia, Piemonte e Liguria. Evoluzione Prossime ore - Ad Alessandria città, la fuoriuscita del Rio Lovassina nel quartiere di Spinetta Marengo ha reso necessaria la chiusura immediata di via Genova. Riporta ilmeteo.it