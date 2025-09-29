Alluvione e nubifragio in Brianza Bcc a sostegno del territorio | fondi alle associazioni e finanziamenti agevolati

A seguito dell’alluvione che ha colpito duramente i comuni di Meda, Lentate sul Seveso e le aree limitrofe nella giornata di lunedì 22 settembre, la Bcc di Barlassina ha deciso di attivare due importanti misure straordinarie di sostegno economico. Si tratta di iniziative rivolte a privati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

