Alluvione del Ravone | revocata la condanna del Comune di Bologna stop al ‘danno temuto’

Bologna, 29 settembre 2025 – Danno temuto da alluvione? Non se ne parla. Dopo la vittoria in primo grado degli residenti lungo il canale interrato del torrente Ravone (in via del Ravone, via del Genio e via Zoccoli) arriva la doccia gelata: la nuova sentenza ribalta la decisione che aveva dato ragione ai cittadini, creando anche un precedente a cui si erano aggrappati anche tanti altri alluvionati di altre zone cittadine. La prima pronuncia, infatti, aveva imposto a Comune di Bologna e Regione di versare la somma di 3,6 milioni di euro come una sorta di fidejussione per eventuali danni futuri: cosa che aveva dato il via anche una procedura di pignoramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

