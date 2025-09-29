Alluvione del Ravone | revocata la condanna del Comune di Bologna stop al ‘danno temuto’
Bologna, 29 settembre 2025 – Danno temuto da alluvione? Non se ne parla. Dopo la vittoria in primo grado degli residenti lungo il canale interrato del torrente Ravone (in via del Ravone, via del Genio e via Zoccoli) arriva la doccia gelata: la nuova sentenza ribalta la decisione che aveva dato ragione ai cittadini, creando anche un precedente a cui si erano aggrappati anche tanti altri alluvionati di altre zone cittadine. La prima pronuncia, infatti, aveva imposto a Comune di Bologna e Regione di versare la somma di 3,6 milioni di euro come una sorta di fidejussione per eventuali danni futuri: cosa che aveva dato il via anche una procedura di pignoramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: alluvione - ravone
Alluvione dal Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione. E la protesta si allarga
Alluvione, accolto ricorso dei residenti del Ravone. Comune e Regione dovranno versare 3,6 milioni
Post alluvione Ravone, Regione e Comune di Bologna valutano reclamo dopo il ricorso accolto dal Tribunale
Ricostruzione post #alluvione, in completamento progetto per ripristino tre briglie di monte del #Ravone (Bo). Nuovo sopralluogo del presidente @mdepascale e della sottosegretaria @ManuRontini: “Fondamentale messa in sicurezza corso d’acqua" La #noti - X Vai su X
Ringraziamo le tante persone che sono venute ieri sera alla riunione di presentazione! Siamo stati felici di sentire l'interesse e la partecipazione. Grazie anche alla parrocchia di Chiesa San Paolo Di Ravone per averci ospitato, all'ing. Zanotti per il suo contrib - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione, finiti i lavori di copertura del torrente Ravone esondato a Bologna. Il comitato: «Ora interventi a monte» - Per una volta da via Zoccoli, uno fra gli epicentri dell’alluvione dello scorso autunno, arriva un buona notizia: si sono conclusi in leggero anticipo i lavori di messa in sicurezza della copertura ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
Alluvione, il Ravone ‘rattoppato’. Conclusi i lavori sulla tombatura - Sono state concluse le operazioni negli ultimi due tratti dove la tombatura è saltata con l’alluvione di ottobre: via Zoccoli e via Montenero. Come scrive ilrestodelcarlino.it