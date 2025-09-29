Alluvione a Como il ministro Salvini | Rivedremo le norme ambientali che impediscono di curare i boschi

Quicomo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riunione in Prefettura a Como questa mattina a Como per avviare un coordinamento dopo gli ingenti danni dell'alluvione che ha sconvolto Como il lago e gran parte del territorio lariano. Presente tra gli altri anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che sulla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

