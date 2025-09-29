Alluvione a Como il ministro Salvini | Rivedremo le norme ambientali che impediscono di curare i boschi

Riunione in Prefettura a Como questa mattina a Como per avviare un coordinamento dopo gli ingenti danni dell'alluvione che ha sconvolto Como il lago e gran parte del territorio lariano. Presente tra gli altri anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che sulla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: alluvione - como

Cabiate (CO) - 26 Settembre 2025 - Dopo le Emergenze (non concluse) di Blevio e Como oggi la Protezione Civile intercomunale Prealpi , è stata impegnata per un'altra Emergenza nel Comune di Cabiate per la rimozione di fango e detriti dovuti all'alluvione - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Allagamenti, frane e piogge. #Como sott’acqua #24settembre #maltempo #allertameteo #alluvione #meteo #NEWS #TV2000 @DPCgov @tg2000it - X Vai su X

Il lago di Como sommerso dai detriti. Salvini: “In città e provincia oltre 100 milioni di danni” - Spiegamento di forze al lavoro per i danni post maltempo, tra frane e smottamenti in molti comuni Volontari, Protezione civile, Polizia locale e vigili del fuoco sono ancora a lavoro a Milano, nei com ... Si legge su milano.repubblica.it

Emergenza maltempo, il ministro Salvini: «Sono 100 milioni di danni» - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti stamattina in città per l’inaugurazione della motonave ibrida, ha fatto una stima di quanti danni abbia subito il territorio settimana scorsa ... Lo riporta laprovinciadicomo.it