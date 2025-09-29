Allontanano il marito con una scusa per truffare la moglie piano fallito

Salernotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentata truffa ad anziani, sventata da ufficio postale e carabinieri ad Angri. L'episodio è stato raccontato dal figlio della vittima.La truffaStando alla versione fornita dall'uomo, i banditi avrebbero prima telefonato sul cellulare per allontanare il marito della vittima da casa, per poi farne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allontanano - marito

Cerca Video su questo argomento: Allontanano Marito Scusa Truffare