Alloggi universitari a basso costo 162 richieste a Viterbo
Università, da Viterbo presentate 162 richieste per realizzare posti letto a prezzo calmierato. In tutto il Lazio le candidature sono state 7mila 427. La maggior parte a Roma (4mila 761), seguita da Frosinone (1909), Latina (419) e Rieti (176).Si tratta del bando Housing del ministero.
