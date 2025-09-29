Allergie autunnali quali sono e come distinguerle da raffreddore e malesseri di stagione

Starnuti, tosse, bruciore alla gola, prurito agli occhi. Anche l’autunno può diventare una stagione difficile per chi è sensibile a pollini o altre sostanze. Spesso i disturbi ricordano quelli di un raffreddore o di un’influenza passeggera, ma è importante non sottovalutarli e capire se si tratta invece di allergia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Allergie autunnali, quali sono e come distinguerle da raffreddore e malesseri di stagione

In questa notizia si parla di: allergie - autunnali

L'autunno non è solo la stagione dei colori e dei sapori, ma anche, purtroppo, un periodo di recrudescenza per le allergie. È una fase che raccomandiamo di affrontare con grande attenzione. Le principali cause delle allergie autunnali - Polline tardivo: se in pr - facebook.com Vai su Facebook

Allergie autunnali, quali sono e come distinguerle da raffreddore e malesseri di stagione - Anche l’autunno può diventare una stagione difficile per chi è sensibile a pollini o altre sostanze. Si legge su vanityfair.it

Allergie crociate, l’esperta: “Cosa sono e come bisogna comportarsi” - Sono reazioni allergiche scatenate da cause apparentemente non correlate fra di loro, in particolare i pollini e gli alimenti di origine vegetale. Da bergamonews.it