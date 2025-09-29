Allenamento Villarreal pre Juve | quando è prevista la seduta degli spagnoli verso il secondo match di Champions League Tutti i dettagli

di Marco Baridon Allenamento Villarreal pre Juve: quando è prevista la seduta di rifinitura del club spagnolo verso il secondo match di Champions League. Novità. Conto alla rovescia quasi terminato, è tempo di rifinitura. Anche il Villarreal, prossimo avversario della Juventus in Champions League, si prepara alla super sfida di mercoledì con l’ultimo, decisivo allenamento. È stato comunicato il programma della vigilia. La vigilia del “Sottomarino Giallo”. Domani, martedì 30 settembre, la squadra di Marcelino si ritroverà al mattino presso il centro sportivo “José Manuel Llaneza” per la seduta di rifinitura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

