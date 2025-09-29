Allenamento Villarreal pre Juve | quando è prevista la seduta degli spagnoli verso il secondo match di Champions League Tutti i dettagli
di Marco Baridon Allenamento Villarreal pre Juve: quando è prevista la seduta di rifinitura del club spagnolo verso il secondo match di Champions League. Novità. Conto alla rovescia quasi terminato, è tempo di rifinitura. Anche il Villarreal, prossimo avversario della Juventus in Champions League, si prepara alla super sfida di mercoledì con l’ultimo, decisivo allenamento. È stato comunicato il programma della vigilia. La vigilia del “Sottomarino Giallo”. Domani, martedì 30 settembre, la squadra di Marcelino si ritroverà al mattino presso il centro sportivo “José Manuel Llaneza” per la seduta di rifinitura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - villarreal
Infortunati Juve: -2 al Villarreal, le condizioni di Bremer, Thuram e Conceicao dopo l’allenamento odierno. C’è una buona notizia per Tudor, ultimissime
Infortunio Thuram, recupera o no per Villarreal Juve? Cosa è successo oggi alla Continassa nell’allenamento dell’anti-vigilia. Svelate le condizioni del centrocampista francese
Infortunio Bremer: le ultime sulle condizioni del difensore della Juventus a due giorni dal match col Villarreal. Tutti i dettagli dopo l’allenamento
Domani è vigilia di #VillarrealJuve #JUVE ? Allenamento h. 12.00 (al JTC) ? Conferenza stampa h. 19.15 (all’Estadio de la Cerámica) #VILLARREAL ? Allenamento h. 11.15 ? Conferenza stampa h. 13.45 @junews24com - X Vai su X
Niente campo per Francisco Conceição contro l’Atalanta. L’esterno portoghese non compare tra i convocati di Tudor: condizione fisica da gestire e lavoro differenziato in allenamento. La Juve spera di riaverlo già dalla prossima sfida di Champions - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal Juve: allenamenti e conferenze stampa. Il programma della vigilia del secondo match di Champions League - Villarreal Juve: ecco il programma della vigilia del secondo match di Champions League 2025/26 dei bianconeri di Igor Tudor Archiviata la Serie A, la Juve si rituffa nell’atmosfera della Champions Lea ... juventusnews24.com scrive
Villarreal-Juventus, il programma della vigilia: conferenze e allenamenti - 15 con la seduta mattutina, i cui primi minuti saranno accessibili ai media. Da ilbianconero.com