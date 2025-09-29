Allenamento Juve | quando scendono in campo i bianconeri alla vigilia del Villarreal Reso noto l’orario della rifinitura al JTC prima della partenza per la Spagna

di Marco Baridon Allenamento Juve: quando si allenano i bianconeri alla Continassa alla vigilia del Villarreal. Ecco l’orario della rifinitura pre partenza per la Spagna. Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve si rituffa sull’Europa con un unico obiettivo: vincere. È iniziata la marcia di avvicinamento alla delicata e cruciale trasferta di Champions League in casa del Villarreal, e la giornata di domani, martedì, sarà decisiva per capire con quali uomini Igor Tudor potrà affrontare la sfida. La vigilia bianconera: allenamento a Torino, poi la partenza. Il programma della vigilia è definito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

