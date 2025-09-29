Allenamento Inter tutti a disposizione di Chivu per la rifinitura alla vigilia dello Slavia Praga | solita mossa di Thuram

con lo strike. Mattinata intensa al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove l’ Inter ha svolto l’ultima seduta di preparazione in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani sera a San Siro. Una notizia importante accompagna il lavoro dei nerazzurri: tutti i giocatori della rosa erano a disposizione di Cristian Chivu, che potrà dunque contare sull’intero gruppo per il secondo appuntamento della fase campionato europea. Clima sereno e gruppo unito. 🔗 Leggi su Internews24.com

