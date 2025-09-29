Allenamento Inter tutti a disposizione di Chivu per la rifinitura alla vigilia dello Slavia Praga | solita mossa di Thuram
con lo strike. Mattinata intensa al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove l' Inter ha svolto l'ultima seduta di preparazione in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani sera a San Siro. Una notizia importante accompagna il lavoro dei nerazzurri: tutti i giocatori della rosa erano a disposizione di Cristian Chivu, che potrà dunque contare sull'intero gruppo per il secondo appuntamento della fase campionato europea. Clima sereno e gruppo unito.
Lautaro Inter, il capitano fornisce l’esempio ai compagni! Allenamento alle 7 di mattina per il numero 10 nerazzurro!
Esposito Inter, in attesa della stagione allenamento vista mare a Castellammare di Stabia per Francesco Pio
Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman
VIDEO - Rifinitura pre-Slavia Praga, tutti a disposizione di Chivu. Solito show di Marcus Thuram nel torello - Tutti a disposizione per Cristian Chivu nella seduta di allenamento di questa mattina al BPER Training Centre in Appiano Gentile, dove l'Inter sta preparando la partita di Champions League di domani s ...
Inter, infortunio Bonny: è arrivato il nuovo verdetto in vista del Cagliari - Punto interrogativo sulle condizioni di Bonny in vista della sfida della 5^ giornata di campionato tra Cagliari- Lo riporta fantamaster.it