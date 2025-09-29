Allegri | Test vero siamo diventando squadra In dieci abbiamo capito come difenderci

Nel ventre di San Siro, quando l’eco dell’ultima parata di Maignan si è appena spenta, Massimiliano Allegri restituisce il senso di una notte che pesa. La partita che il Milan cercava per misurarsi davvero è arrivata contro un Napoli solido e ambizioso; il verdetto dice 2-1, ma soprattutto racconta di una squadra che, dopo il rosso a Estupiñán, ha compreso come collocarsi in campo per reggere l’urto. “Abbiamo trovato un Napoli forte. È stata una bella partita. Dopo l’espulsione la squadra ha capito come dovevamo difenderci e cosa fare per arginare il loro forcing”, spiega l’allenatore ai microfoni del club, con la calma di chi legge i dettagli prima del risultato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

