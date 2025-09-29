Allegri | Test vero siamo diventando squadra In dieci abbiamo capito come difenderci
Nel ventre di San Siro, quando l’eco dell’ultima parata di Maignan si è appena spenta, Massimiliano Allegri restituisce il senso di una notte che pesa. La partita che il Milan cercava per misurarsi davvero è arrivata contro un Napoli solido e ambizioso; il verdetto dice 2-1, ma soprattutto racconta di una squadra che, dopo il rosso a Estupiñán, ha compreso come collocarsi in campo per reggere l’urto. “Abbiamo trovato un Napoli forte. È stata una bella partita. Dopo l’espulsione la squadra ha capito come dovevamo difenderci e cosa fare per arginare il loro forcing”, spiega l’allenatore ai microfoni del club, con la calma di chi legge i dettagli prima del risultato. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: allegri - test
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Milan, Allegri si aspetta risposte importanti dal primo test contro l’Arsenal nonostante le assenze
Liverpool-Milan, che test per Allegri con i campioni della Premier: le quote
Allegri: “Col Napoli test importante per noi. Sarà una grande serata di calcio” - X Vai su X
? MI – Verso #MilanNapoli: #Allegri in conferenza scioglie i dubbi sul big match di #SerieA “Test importante per noi e per #Conte” #ForzaMilan #SerieATIM - facebook.com Vai su Facebook
Allegri 'contento test importante, grande primo tempo' - Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo purtroppo l'esp ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Allegri sorride: "Milan, stiamo diventando squadra. Per noi il Napoli era un test importante" - Mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo il 2- Scrive tuttomercatoweb.com