ALLEGRI ROMPE CON LANDUCCI: non sarà più il suo vice L’ha combinata grossa"> Il tecnico del Milan ha preso una decisione drastica e storica: Landucci non sarà più al suo fianco perché ha commesso un’ingenuità. La notizia scuote l’ambiente rossonero: Massimiliano Allegri avrebbe deciso di separarsi dal suo storico vice, Marco Landucci. Un rapporto durato anni, fatto di complicità, lavoro condiviso e momenti indimenticabili in panchina. Ma qualcosa si è incrinato. E secondo indiscrezioni, la rottura sarebbe stata inevitabile. Landucci è stato molto più che un semplice secondo. La sua figura rappresentava equilibrio, un uomo capace di smorzare tensioni e di fare da cuscinetto tra Allegri e il resto dello staff. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - ALLEGRI ROMPE CON LANDUCCI: non sarà più il suo vice | L’ha combinata grossa