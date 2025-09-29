Allegri questo Milan è a sua immagine e somiglianza | vittoria con gli attributi con un ‘ma’

Milan, Massimiliano Allegri è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro il Napoli. Le sue pagelle e l'analisi delle mosse tattiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, questo Milan è a sua immagine e somiglianza: vittoria con gli attributi con un ‘ma’

In questa notizia si parla di: allegri - milan

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”

Con Allegri è Milan da scudetto? Quote dimezzate dopo la vittoria sul Napoli - X Vai su X

Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan di Allegri si candida alla lotta per il titolo: un allenatore vero ha ridato identità alla squadra - facebook.com Vai su Facebook

Allegri da scudetto: con un allenatore vero il Milan è tornato ad essere una squadra vera - Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan di Allegri si candida alla lotta per il titolo: un allenatore vero ha ridato identità alla squadra ... ilfattoquotidiano.it scrive

Codice Allegri: l'italiano, il dress code e la "tavola" per un Milan ligio dentro e fuori dal campo - Da quando è arrivato Massimiliano Allegri ha cambiato il volto al Milan, non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori. Come scrive milannews.it