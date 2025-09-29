allegri ha telecomandato i suoi ma soprattutto ha azzeccato i cambi antonio li ha sbagliati repubblica

Scrive Repubblica con Andrea Sereni: Il Milan può sognare. Nella notte più bella degli ultimi mesi il Diavolo ha vissuto la sua personalissima Epifania, superando il Napoli campione d’Italia e imbattuto in campionato da sette mesi e cinque giorni. Lo ha fatto con una partita intensa, feroce, resistendo nel secondo tempo per mezz’ora in inferiorità numerica, con furbizia e intelligenza. Un successo che porta la firma di Allegri, che ha vinto la sua sfida con Conte. La loro è stata una partita nella partita, soprattutto nei minuti finali di intensità e agonismo estremo: Max ha telecomandato i suoi, ma soprattutto ha azzeccato i cambi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

