Allegri ha telecomandato i suoi ma soprattutto ha azzeccato i cambi Antonio li ha sbagliati Repubblica
Scrive Repubblica con Andrea Sereni: Il Milan può sognare. Nella notte più bella degli ultimi mesi il Diavolo ha vissuto la sua personalissima Epifania, superando il Napoli campione d’Italia e imbattuto in campionato da sette mesi e cinque giorni. Lo ha fatto con una partita intensa, feroce, resistendo nel secondo tempo per mezz’ora in inferiorità numerica, con furbizia e intelligenza. Un successo che porta la firma di Allegri, che ha vinto la sua sfida con Conte. La loro è stata una partita nella partita, soprattutto nei minuti finali di intensità e agonismo estremo: Max ha telecomandato i suoi, ma soprattutto ha azzeccato i cambi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: allegri - telecomandato
È festa su Rai 1 per i primi 50 anni di "Domenica In". Alle 14 ci accoglie il sorriso e l'allegria di Mara Venier. Alle 17.20 ci lasciamo accompagnare da Francesca Fialdini dentro il racconto di "Da noi a ruota libera". #maravenier #domenicain #francescafialdi - facebook.com Vai su Facebook
Allegri ha telecomandato i suoi, ma soprattutto ha azzeccato i cambi. Antonio li ha sbagliati (Repubblica) - La loro è stata una partita nella partita, soprattutto nei minuti finali di intensità e agonismo estremo: Max ha ... Segnala ilnapolista.it
Conte-Allegri di nuovo contro dopo 12 anni, tutte le differenze: la vita privata, il rapporto con i calciatori, la comunicazione - La super sfida di San Siro fra il Milan di Max e il Napoli di Antonio ripresenta il duello fra i due della panchina, opposti ma dal destino più volte incrociato ... msn.com scrive