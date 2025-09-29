Allegri da scudetto | con un allenatore vero il Milan è tornato ad essere una squadra vera

Da banda del buco, quale il Milan era diventato nell’ultimo anno e mezzo di disastri dentro e fuori dal campo, a squadra forte, come il Milan dovrebbe essere sempre. Forse persino da scudetto. Massimiliano Allegri ha già compiuto la metamorfosi per cui era stato chiamato sulla panchina rossonera. I funerali che già gli avevano fatto dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese erano evidentemente prematuri, così adesso il primo posto in classifica dopo solo 5 gare è un primato troppo parziale per trarne indicazioni sul lungo periodo, però il segnale lanciato contro il Napoli è chiaro. Era già per certi versi una partita delle verità, di quelle che possono fare da spartiacque al campionato, e Allegri l’ha superata a pieni voti: nel primo tempo ha dato un’autentica lezione a Conte, fino al rigore ed espulsione di Estupinan praticamente non c’è stata partita, poi in inferiorità numerica ha difeso con sofferenza ma anche ordine, portando a casa meritatamente una vittoria pesante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

