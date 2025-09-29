Alle sfilate di Milano timore e sentimento

La notizia è arrivata come una frustata, nel pomeriggio che sembrava già quieto: la sfilata più bella di Milano – perdonate l’immodestia del giudizio, ma lo firmo – è stata Fendi. E proprio mentre metabolizzavamo trafori floreali, Peekaboo con sorprese e un colore finalmente pensante, ecco l’ultimo colpo di coda: Silvia Venturini Fendi si è dimessa, non sappiamo quanto spontaneamente, da direttrice artistica della maison che porta il suo cognome. Anzi: lascia la direzione creativa e sarà Presidente Onoraria. Il successore? «A tempo debito». Ce lo dice LVMH, non la sibilla di Cuma. È il linguaggio della finanza, con la sua cortesia d’acciaio. 🔗 Leggi su Amica.it

