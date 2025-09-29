Alle 7 hanno riaperto i seggi Ultime ore per votare il presidente di Regione e i consiglieri dell' assemblea legislativa

Si sono riaperti regolarmente questa mattina alle 7 i 1.572 seggi presenti nelle Marche per permettere ai cittadini di votare il presidente di Regione e i componenti dell'assemblea legislativa. L'affluenza ieri sera alle 23 si è attestata sul 37,71%, in calo rispetto a 5 anni fa quando al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

