All' artista Mirta Carroli il Riconoscimento Fidapa 2024-2025

Si è svolta al Museo D'Arte Lercaro di Bologna la cerimonia di conferimento del Riconoscimento Fidapa 2024-2025 a Mirta Carroli. Il premio è stato consegnato all'artista Mirta Carroli dalla presidente sezione Fidapa Bologna Giovanna Degli Esposti, accompagnata dalle Presidenti delle sezioni di.

All'artista Mirta Carroli il Riconoscimento Fidapa 2024-2025

