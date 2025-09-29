Allarme per Milan-Juve | Allegri perde due pezzi nello stesso reparto

Brutte notizie per il tecnico dopo la grande vittoria contro il Napoli di Conte Il Milan di Allegri vince e convince anche contro il Napoli di Conte e si prende la vetta della classifica di Serie A in coabitazione degli stessi azzurri e della Roma di Gasperini. Dalla supersfida del ‘Meazza’, però, emergono due cattive notizie per i rossoneri. Allarme Milan dopo il Napoli: Allegri perde due pezzi nello stesso reparto (LaPresse) – Calciomercato.it A Milanello è scattato l’allarme difesa in vista di un altro scontro diretto, quello ‘romantico’ – per Allegri – con la Juventus in programma domenica prossima all’Allianz Stadium di Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

