Allarme lieve per Tomori | risentimento all’adduttore valutazioni giorno per giorno verso Juventus-Milan

Il giorno dopo una vittoria che profuma di vertice, al Milan resta una nuvola sottile da diradare. Fikayo Tomori ha lasciato il campo nel secondo tempo per un fastidio muscolare: si tratta di un risentimento alladduttore, una di quelle spie che impongono cautela quando il calendario chiama subito un altro esame, Juventus-Milan di domenica alle 20.45. L’evoluzione sarà monitorata quotidianamente: nessuna forzatura, solo ascolto del corpo e carichi graduali, perché l’obiettivo è arrivare a Torino con più certezze che rischi. Tra emozioni e gestione: il messaggio del difensore. Nel dopogara, Tomori ha restituito la fotografia di un gruppo che cresce nell’insieme prima ancora che nei singoli. 🔗 Leggi su Milanzone.it

