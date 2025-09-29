Allarme Flotilla | Il prossimo assalto sarà micidiale E spunta un' accusa | Zero trasparenza

La Flotilla è momentaneamente in pausa a causa di un guasto al motore della barca Johnny M, ma l’arrivo a Gaza è confermato tra quattro giorni. Il clima a bordo è rovente e suona un altro campanello d’allarme: il prossimo assalto all’iniziativa pro Pal sarà “micidiale”. Questa la previsione di Stefano Bertoldi, al comando della barca Zefiro, tra quelle colpite dai droni. “Il prossimo attacco alla Flotilla, se verrà sferrato, e i segnali mi dicono di sì, sarà micidiale” le sue parole in un video pubblicato in rete: “È probabile che stavolta possano esserci gravi feriti ed eventualmente dei morti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Allarme Flotilla: "Il prossimo assalto sarà micidiale". E spunta un'accusa: "Zero trasparenza"

