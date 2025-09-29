Allarme droghe sintetiche i carabinieri sequestrano sostanze mai viste in Friuli

Due nuove droghe, circolanti tra i giovani del Nord-Est, sono state individuate dai carabinieri-tecnici del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale di Pordenone, che hanno il compito di studiare la composizione chimica delle sostanze psico-attive sequestrate dalle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

allarme droghe sintetiche carabinieriNuove droghe sintetiche, alcune potenzialmente letali - Sequestrate per la prima volta in regione e analizzate dal laboratorio specializzato dei carabinieri: circolano già, sono reperibili sul dark web ... Da rainews.it

Individuate a Pordenone droghe mai sequestrate prima in Friuli: le sostanze e i loro effetti - I Carabinieri del Comando Provinciale hanno individuato due nuove droghe mai sequestrate prima in Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle attività di analisi del Laboratorio Sostanze ... Lo riporta nordest24.it

