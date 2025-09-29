All' Angelo ricostruita la lingua di un’infermiera con i lembi del suo braccio

I chirurghi dell'ospedale dell'Angelo hanno ricostruito la lingua di una trentenne con i lembi del suo braccio. La paziente è Sara Trocani, infermiera che durante gli studi, prima di ammalarsi di tumore, ha seguito in sala operatoria uguali interventi di asportazione e ricostruzione della lingua. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: angelo - ricostruita

“Again”, il film prodotto da Aurelio De Laurentiis e diretto dal regista Giuseppe Marco Albano, va oltre l’entusiasmante storia del quarto scudetto ricostruita attraverso le partite e i protagonisti. È il racconto di un amore, quello eterno tra Napoli e il Napoli, ben de - facebook.com Vai su Facebook

"#Forgione ha ragione quando afferma che il #napoletano è una lingua d'arte perché ha una vastissimo tradizione di scrittura colta. #AngeloForgione ha forgiato #Napolitiamo, contro l'anarchia ortografica, con una rigorosa ricostruzione dell'evoluzione dell'idi - X Vai su X

Lingua ricostruita con i lembi del braccio dell'infermiera, l'intervento (di oltre 7 ore) all'ospedale dell'Angelo: «Pensavo fosse un'afta ma era un tumore» - Il ritorno al gusto, al movimento e alla sensibilità dopo l'intervento durato 7 ore e mezza. Riporta msn.com

All'Angelo ricostruita la lingua di un’infermiera con i lembi del suo braccio - Un intervento durato più di 7 ore, a cui sono seguiti radioterapia, chemioterapia, riabilitazione e logopedia. Come scrive veneziatoday.it