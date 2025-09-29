All' Angelo ricostruita la lingua di un’infermiera con i lembi del suo braccio

I chirurghi dell'ospedale dell'Angelo hanno ricostruito la lingua di una trentenne con i lembi del suo braccio. La paziente è Sara Trocani, infermiera che durante gli studi, prima di ammalarsi di tumore, ha seguito in sala operatoria uguali interventi di asportazione e ricostruzione della lingua. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

angelo ricostruita lingua un8217infermieraLingua ricostruita con i lembi del braccio dell'infermiera, l'intervento (di oltre 7 ore) all'ospedale dell'Angelo: «Pensavo fosse un'afta ma era un tumore» - Il ritorno al gusto, al movimento e alla sensibilità dopo l'intervento durato 7 ore e mezza. Riporta msn.com

