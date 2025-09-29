Alla vista dei carabinieri scappa nel boschetto | trovato con un etto di hashish

Alla vista dei carabinieri è fuggito cercando di far perdere le proprie tracce scappando in un bosco, ma è stato lo stesso bloccato e controllato. Così è stato trovato in possesso di quasi un etto di hashish e arrestato.A finire in manette ad Ardea un uomo di 34 anni di origini marocchine al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

