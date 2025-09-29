Alla scuola Pascoli di Redona un laboratorio per la pace ispirato alla Global Flotilla
Bergamo. La missione internazionale della Global Sumud Flotilla, che promuove pace, giustizia e rispetto dei diritti umani per la popolazione palestinese di Gaza, ha trovato un approdo speciale alla scuola primaria Giovanni Pascoli di Redona. Qui, per l’anno scolastico 20252026, è nato un laboratorio permanente di educazione civica per la pace, pensato come esperienza di cittadinanza attiva e partecipata. Dal 12 al 19 settembre tutte le classi e i docenti della scuola sono stati coinvolti in attività incentrate su pratiche nonviolente, inclusione e consapevolezza sociale. Cuore simbolico del progetto è stata la costruzione delle barchette di carta, richiamo diretto alla spedizione umanitaria della Global Flotilla: 16 origami, uno per ogni classe e sezione, varati tutti insieme nel laghetto del parco Turani, come gesto di impegno e speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: scuola - pascoli
Riqualificazione energetica. Via ai lavori alla scuola Pascoli. Progetto da un milione di euro
Ex scuola Pascoli, accordo tra il Liceo Volta-Fellini e l’Istituto Savioli visto il ritardo dei lavori
Sì al progetto esecutivo per gli interventi strutturali all’ex scuola Pascoli
Grandissimo successo questa mattina della manifestazione/evento giornata europea delle lingue nel plesso di viale Europa scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Fresa Pascoli. È la dimostrazione e testimonianza della competenza, assertività e grande - facebook.com Vai su Facebook
Scacchi, impresa della Scuola Pascoli: le “Torri di Redona” sfiorano il podio nazionale - Si è svolta al Pala Dean Martin di Montesilvano in provincia di Pescara, dal 13 al 14 maggio, la fase finale del Trofeo Scacchi Scuola 2025, la più importante manifestazione nazionale dedicata agli ... Lo riporta bergamonews.it
Laboratori didattici nella scuola "Pascoli". Partecipazione gratuita - Domani e venerdì 2 febbraio, la scuola media "Pascoli" a Grosseto ospiterà laboratori didattici gratuiti per bambini delle classi quinte delle scuole elementari della provincia. Come scrive lanazione.it