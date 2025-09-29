Bergamo. La missione internazionale della Global Sumud Flotilla, che promuove pace, giustizia e rispetto dei diritti umani per la popolazione palestinese di Gaza, ha trovato un approdo speciale alla scuola primaria Giovanni Pascoli di Redona. Qui, per l’anno scolastico 20252026, è nato un laboratorio permanente di educazione civica per la pace, pensato come esperienza di cittadinanza attiva e partecipata. Dal 12 al 19 settembre tutte le classi e i docenti della scuola sono stati coinvolti in attività incentrate su pratiche nonviolente, inclusione e consapevolezza sociale. Cuore simbolico del progetto è stata la costruzione delle barchette di carta, richiamo diretto alla spedizione umanitaria della Global Flotilla: 16 origami, uno per ogni classe e sezione, varati tutti insieme nel laghetto del parco Turani, come gesto di impegno e speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alla scuola Pascoli di Redona un laboratorio per la pace ispirato alla Global Flotilla