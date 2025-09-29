Alla scoperta dell' Urban Art nei pressi di Milano | visite gratuite il 4 e 5 ottobre

Il 4 e 5 ottobre sarà possibile scoprire da vicino la filosofia che anima PARKlifeTM, conoscere la storia dell’arte urbana e comprendere perché alcuni tra i più importanti protagonisti internazionali abbiano scelto di lasciare la propria firma sugli imponenti magazzini dei due poli logistici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it