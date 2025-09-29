Alla Regione 210 nuovi assunti Schifani | Abbiamo bisogno del loro entusiasmo
Duecentodieci nuovi dipendenti alla Regione. Stamattina, nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione. Ad accogliere i neoassunti il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore Andrea Messina con il dirigente della Funzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
