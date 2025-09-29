Alla Milano Fashion Week è andato più o meno tutto bene

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Prima di iniziare questo articolo, devo fare una confessione. Giusto per mettere le cose in chiaro. Nelle settimane precedenti alla Milano Fashion Week ho sviluppato una certa insofferenza per la miriade di articoli e post social che ci ricordavano la quantità di debutti in programma nelle settimane successive. Lo capisco, figuratevi, l’abbiamo fatto anche noi di GQ – seppur con un tempismo e un modo diverso – ma vi assicuro che parlando con almeno un paio dei designer coinvolti in questa lista, nessuno se l’è vissuta particolarmente bene. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Alla Milano Fashion Week è andato più o meno tutto bene

