Alla guida senza assicurazione i casi si moltiplicano | 581 sanzioni negli ultimi due anni
Nei primi 9 mesi del 2025 sono già 266 le violazioni accertate dalla Polizia locale in cui è stata contestata la violazione della mancata copertura assicurativa del veicolo. Nel 2024 erano state 315. Dal 2021 a oggi, sono state comminate complessivamente 1.453 sanzioni per questa grave violazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
