Alla Feltrinelli dieci autori per presentare l' antologia di racconti curata da Paola Alberti

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, la Libreria Feltrinelli di Pisa ha organizzato la presentazione dell'antologia di racconti Se una sera una scrittrice o uno scrittore. (ETS).A battezzare questo volume sarà Paola Alberti, curatrice del libro, già allieva di Dacia Maraini, giornalista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: feltrinelli - dieci

