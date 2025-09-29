Alla Feltrinelli dieci autori per presentare l' antologia di racconti curata da Paola Alberti
Per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, la Libreria Feltrinelli di Pisa ha organizzato la presentazione dell'antologia di racconti Se una sera una scrittrice o uno scrittore. (ETS).A battezzare questo volume sarà Paola Alberti, curatrice del libro, già allieva di Dacia Maraini, giornalista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: feltrinelli - dieci
Dal 21/11 tornano gli Aerosmith insieme a YUNGBLUD con One More Time (@UMusicItalia), il loro primo inedito dopo oltre dieci anni. Pre-ordina l’esclusiva edizione limitata con poster, disponibile solo su Feltrinelli e http://IBS.it https://bit.ly/Feltrinelli_O - X Vai su X
Dopo l’esibizione tributo agli MTV Video Music Awards, dal 21/11 gli Aerosmith tornano con YUNGBLUD in “One More Time”(Universal Music Italia), il loro primo inedito dopo oltre dieci anni. Pre-ordina l’esclusiva edizione limitata con poster, disponibile sol - facebook.com Vai su Facebook
Alla Feltrinelli dieci autori per presentare l'antologia di racconti curata da Paola Alberti - Per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, la Libreria Feltrinelli di Pisa ha organizzato la presentazione dell'antologia di racconti Se una sera una scrittrice o uno scrittore... Come scrive pisatoday.it
Dal 17 al 19 settembre Feltrinelli 70 fa tappa a Firenze - In collaborazione con il Gabinetto Vieusseux, due appuntamenti della rassegna “Le case editrici si raccontano” ... Scrive nove.firenze.it