alla centrale di milano la storia corre sui binari

Come i giochi dei bambini, ma in scala reale. Per quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, il Deposito Rotabili Storici di viale Monza 113 a Milano Centrale aprirà le sue porte dalle 10 alle 18 per mostrare le proprie meraviglie. L’evento è promosso da Fondazione FS Italiane, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e Duegi Editrice, ed il contributo del Dopolavoro Ferroviario Nazionale e delle associazioni convenzionate del territorio FTI, ALe883 e Associazioni Rotabili Storici Milano Smistamento. In particolare, le prime due giornate, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, saranno dedicate a scolaresche e famiglie: i soci del Dopolavoro Ferroviario Nazionale proporranno delle attività mirate che prevedono introduzione teorica in auditorium e proiezioni di cinegiornali storici a cura degli Archivi FS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

