Alisia la content creator e cantautrice torna con il nuovo singolo Dinamite | intervista

La cantautrice e creator, Alisia, torna nei digital store con il nuovo singolo “Dinamite”. La cantautrice e creator, Alisia, torna nei digital store con il nuovo singolo “Dinamite”, (LookUpDigitalNoises) scritto da Elisa Donisi e prodotto da Kent. Dinamite” unisce sonorità latin e reggaeton in un mix fresco e coinvolgente, capace di accendere subito l’energia. Il brano racconta l’attrazione esplosiva tra due persone magnetiche, un gioco di seduzione e forza che diventa pura scintilla sulla pista da ballo. Con immagini dirette e un linguaggio senza filtri, il testo celebra passione, indipendenza e la voglia di vivere il momento fino in fondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

