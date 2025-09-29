Alien | Pianeta Terra non è l’Alien che meritiamo

Il progetto di Alien: Pianeta Terra era stato accolto con molta titubanza dai fan del franchise. Neppure l’annuncio di un autore come Noah Hawley era bastato a fugare i dubbi, eppure FX e Ridley Scott non ne hanno avuti neanche per un istante. A giudicare dal successo dello show (soprattutto oltreoceano), hanno avuto ragione loro. Sarebbe troppo facile, però, parlare bene di Alien: Earth soltanto perché sta piacendo parecchio. La serie in streaming su Disney+ è una creatura particolare, aliena non a caso rispetto alle propagazioni della saga: è uno show che sembra coltivare l’interesse per il mitologico, ma che apprezza l’azione e l’intrigo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

