Il ritorno di Alice in Borderland su Netflix segna un momento importante per gli appassionati della serie, dopo quasi tre anni di attesa. La terza stagione prosegue la narrazione dal finale della precedente, lasciando intendere che i protagonisti potrebbero non essere così al sicuro come sembrano. In questo articolo, si analizzano le implicazioni del rinnovo e le possibili evoluzioni future della serie, con particolare attenzione alle dichiarazioni degli attori principali e agli elementi narrativi chiave. lo stato attuale di Alice in Borderland. La terza stagione di Alice in Borderland, basata sui manga di Haro Aso, mantiene il suo stile fedele all'originale, con un finale che appare quasi positivo per i personaggi principali, Arisu ( Kento Yamazaki ) e Usagi ( Tao Tsuchiya ).

Alice in Borderland: le parole dei protagonisti sul futuro della serie